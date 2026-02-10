Котировки Spotify взлетели на 15% на данных о рекордном росте аудитории

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, в четвертом квартале 2025 года увеличила выручку на 7%, нарастила чистую прибыль более чем в три раза, а также зафиксировала рекордный квартальный прирост пользователей. После выхода отчета акции компании подорожали в Нью-Йорке на 15%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 1,17 млрд евро, или 4,43 евро в расчете на акцию, против 367 млн евро, или 1,76 евро на акцию, годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль на уровне 2,71 евро на акцию.

Выручка компании выросла на 7%, до 4,53 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 13%, на уровне прогнозов.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в четвертом квартале выросло на рекордные 38 млн, до 751 млн. Количество платных подписчиков Spotify увеличилось на 9 млн, до 290 млн.

За весь 2025 год компания увеличила чистую прибыль почти вдвое, до 2,2 млрд евро, и повысила выручку на 10%, до 17,19 млрд евро.

По прогнозу Spotify, в первом квартале 2025 года общее число пользователей вырастет на 8 млн, до 759 млн, а число платных подписчиков достигнет 293 млн. Выручка ожидается на уровне около 4,5 млрд евро.