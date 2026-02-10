Поиск

Котировки Spotify взлетели на 15% на данных о рекордном росте аудитории

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шведская Spotify Technology, оператор одноименного музыкального стримингового сервиса, в четвертом квартале 2025 года увеличила выручку на 7%, нарастила чистую прибыль более чем в три раза, а также зафиксировала рекордный квартальный прирост пользователей. После выхода отчета акции компании подорожали в Нью-Йорке на 15%.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила 1,17 млрд евро, или 4,43 евро в расчете на акцию, против 367 млн евро, или 1,76 евро на акцию, годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали прибыль на уровне 2,71 евро на акцию.

Выручка компании выросла на 7%, до 4,53 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов показатель повысился на 13%, на уровне прогнозов.

Число пользователей сервиса (активность учетной записи не реже раза в месяц, MAU) в четвертом квартале выросло на рекордные 38 млн, до 751 млн. Количество платных подписчиков Spotify увеличилось на 9 млн, до 290 млн.

За весь 2025 год компания увеличила чистую прибыль почти вдвое, до 2,2 млрд евро, и повысила выручку на 10%, до 17,19 млрд евро.

По прогнозу Spotify, в первом квартале 2025 года общее число пользователей вырастет на 8 млн, до 759 млн, а число платных подписчиков достигнет 293 млн. Выручка ожидается на уровне около 4,5 млрд евро.

Spotify Нью-Йорк Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ограничение на число карт одного банка планируют убрать из антифрод-законопроекта

Brent подорожала до $69,3 за баррель

Amazon планирует открыть маркетплейс контента для искусственного интеллекта

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%

Brent подешевела до $68,93 за баррель

Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

 Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

Вэнс анонсировал $9 млрд американских инвестиций в ядерную энергетику Армении

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

 ЕК предъявила претензии Meta из-за вытеснения сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8361 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });