Brent подешевела до $64,31 за баррель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются вечером во вторник на опасениях сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

К 17:49 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,55 (2,35%), до $64,31 за баррель. Июньске фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,45 (2,34%), до $60,6 за баррель.

"Рынок начинает осознавать, что экономический рост в последние месяцы был главным образом вызван активными закупками в ожидании пошлин, - сказал старший аналитик A/S Global Risk Management Арне Лохман Расмуссен. - Этот фактор сходит на нет, что может привести к резкому замедлению роста экономики США, поскольку мы видим уменьшение запасов из-за активного потребления, а не рост производства".

Министр финансов США Скотт Бессент заявил CNBC, что власти КНР должны первыми пойти на шаги, которые позволят решить проблемы в сфере торговли.

"Я полагаю, что это Китай должен пойти на деэскалацию ситуации, потому что они продают нам в пять раз больше, чем мы продаем им", - сказал он.

В МИД КНР заявили, что "войну пошлин" начал не Пекин, а Вашингтон, и теперь американские власти должны с уважением вести переговоры с китайской стороной.

"Войну пошлин инициировал Вашингтон, и если США хотят решить проблему через диалог и переговоры, они должны прекратить угрожать и оказывать давление, вместо этого начав взаимодействовать с Китаем, основываясь на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - заявил представитель МИД Го Цзякунь.

Инвесторы также продолжают следить за переговорами по ядерной программе Ирана, достижение прогресса в которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта страны.