ВБ спрогнозировал снижение мировых цен на сырьевые товары до минимумов с 2020 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мировые цены на сырьевые товары будут снижаться в ближайшие два года на фоне замедления темпов глобального экономического роста, говорится в обзоре Всемирного банка Commodity Markets Outlook.

Индекс цен на сырьевые товары, рассчитываемый ВБ, снизится на 12% в 2025 году и еще на 5% в 2026 году, в результате чего он опустится до минимумов с 2020 года, прогнозируют эксперты организации.

"Падение цен на сырьевые товары поможет сдержать риск усиления инфляции в краткосрочной перспективе из-за роста торговых барьеров, однако он также ухудшит экономические перспективы развивающихся экономик, две трети которых являются экспортерами сырьевых товаров", - говорится в обзоре.

Это станет концом бума, вызванного восстановлением мировой экономики от последствий пандемии COVID-19 и конфликта на Украине, говорится в обзоре.

Согласно прогнозу ВБ, мировые цены на энергоносители снизятся на 17% в текущем году – до минимума за пять лет, и уменьшатся еще на 6% в 2026 году. Средняя цена нефти Brent в этом году составит $64 за баррель против $81 за баррель в 2024 году и опустится до $60 за баррель в следующем году, ожидают в ВБ.

По прогнозу организации, глобальное предложение нефти в этом году превысит спрос на 0,7 млн баррелей в сутки. Этому будет способствовать в том числе и сокращение потребления нефти в Китае за счет развития рынка электромобилей.

Эксперты ВБ также прогнозируют снижение цен на уголь на 27% в 2025 году и на 5% в 2026 году.

Продовольствие в текущем году, как ожидается, подешевеет на 7%, а в следующем – еще на 1%.

Согласно прогнозу ВБ, средняя цена золота в 2025 году достигнет очередного рекорда и стабилизируется в 2026 году. Сохранению интереса к драгметаллу будет способствовать спрос на активы "тихой гавани" в условиях повышенной политической неопределенности, финансовой волатильности, а также роста торговой напряженности, говорится в обзоре.