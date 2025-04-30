Основная сессия на "Мосбирже" открылась снижением индексов на 1,2%

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В начале основной сессии в среду российский рынок акций продолжил снижение на опасениях инвесторов относительно возможного затягивания мирного урегулирования конфликта на Украине, а также на фоне падения цен на нефть (июньский фьючерс на Brent упал к $63,4 за баррель).

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 1,2% к уровню закрытия основной сессии предыдущего торгового дня, лидируют в откате акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,2%), АФК "Система" (-2,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1,2% до пункта, индекс РТС снизился на 1,2% до 1128,91 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 апреля, составляет 81,5616 рубля (-98,51 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-2,7%), "Т-Технологии" (-2,2%), "Роснефти" (-2%), ПАО "Полюс" (-2%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "ФосАгро" (-1,7%), "ММК" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,5%), "Газпрома" (-1,3%), "НЛМК" (-1,3%), "Северстали" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,7% "префы"), "ВК" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "МТС" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Интер РАО" (-0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:01 (с учетом утренней сессии) составил 15,3 млрд рублей (из них 2,61 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,04 млрд рублей на бумаги ВТБ и 1,72 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

США откажутся от участия в переговорном процессе по Украине, если он застопорится, заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Сейчас наступило время, когда обе стороны должны представить предложения, как завершить этот конфликт (...) Если прогресса не будет, то мы, посредники, отстранимся от участия в этом процессе ", - сказала она, но не стала уточнять, какие сроки для урегулирования конфликта могли определить президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио.

Она также сказала, что предложения, которые сейчас необходимо получить, должны иметь отношение к полному и прочному прекращению огня и к завершению конфликта.

Ранее Трамп заявил, что определил для себя крайний срок для урегулирования украинского кризиса. "У меня есть мой собственный дедлайн", - сказал он, но не уточнил, о каких именно сроках идет речь. На следующий день он сказал, что дедлайна у него нет, но он хотел бы добиться урегулирования как можно скорее.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, рынок акций снижается на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг возможного прогресса в урегулировании украинского конфликта. Представители Кремля подтвердили готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако отметили, что реакция Киева на инициативу президента Путина о майском перемирии пока отсутствует. Тем временем советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп готов оказать необходимое давление на Россию и Украину для завершения конфликта.

Индекс МосБиржи после краткосрочного подъема в начале недели выше отметки 3000 пунктов развернулся вниз. В среду индекс тестирует поддержку в виде 100-дневной скользящей средней, проходящей в районе 2945 пунктов, отмечает аналитик.

По оценке управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Богдана Зварича, утром в среду давление на российские акции может сохраниться на фоне снижения цен на нефть и неоднозначных новостей с геополитического трека. Дополнительное давление оказывает стремление части инвесторов сократить объем позиций в портфелях перед длинными выходными для снижения рисков.

"Однако во второй половине дня возможна активизация покупок в российских акциях, что будет способствовать восстановлению рынка и выходу индекса Мосбиржи на положительную территорию. Ожидаем, что торги среды индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2900-2970 пунктов", - считает Зварич.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи российских акций начались с утра вторника, причем никаких ярко выраженных причин для этого не было. Возможно, приходит понимание, что процесс мирного урегулирования на Украине не будет быстрым и беспроблемным. Кроме того, близятся длинные майские выходные, в преддверии которых игроки ожидаемо сокращают "лонги".

Техническая картина в индексе МосБиржи резко ухудшилась. Восходящий канал от 10 апреля пробит вниз, теперь поддержкой выступает отметка 2900 пунктов. Но на нее особо полагаться не стоит, этот район неоднократно проторгован. Технически на дневном графике индекса Мосбиржи есть два незакрытых "гэпа" - от 9 и 10 апреля, для их закрытия нужно уйти чуть ниже 2700 пунктов, отмечает эксперт.

В среду внимание будет приковано к "Газпрому", который опубликует отчет за 2024 год. Результаты обещают быть неплохими, но главный вопрос - это выплата дивидендов. На днях совершенно неожиданно ВТБ объявил о распределении прошлогодней прибыли. Есть предположение, что это сделано по инициативе основного акционера - государства. Возможно, власти решили подойти к вопросу дивидендов более жестко: если есть прибыль, то все госкомпании, за единичными исключениями, должны направить ее половину на дивиденды, предполагает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду ожидается публикация блока макроэкономических данных: традиционные недельные данные Росстата по индексу потребительских цен, а также данные по объему розничных продаж и безработице в марте. Замедление темпов роста розничных продаж при снижении степени жесткости на рынке труда могут оказать поддержку фондовому рынку, указывая на охлаждение экономики и приближение к развороту денежно-кредитной политики Банка России в сторону смягчения, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-0,8% благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров США с их партнерами. Индекс S&P 500 (+0,6%) завершил в "плюсе" шестую сессию подряд, но потерял 7,3% за 100 дней с момента возврата Дональда Трампа на пост президента США, показав наихудшую динамику за этот срок с 1973 года, отмечает Market Watch.

Во вторник министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в скором времени Вашингтон может заключить торговое соглашение с Индией. Он также отметил активное продвижение переговоров с Южной Кореей и Японией.

Министр торговли США Говард Латник заявил CNBC, что Штаты близки к объявлению крупной торговой сделки, не назвав страну, о которой идет речь.

Настрой участников рынка также улучшили сообщения о том, что Трамп намерен подписать указ, который смягчит последствия пошлин для автомобильного сектора.

На этой неделе рынок ждет публикации ряда важных статданных, которые могут дать инвесторам представление о том, каким образом политика Трампа сказывается на американской экономике. Так, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике ВВП США в первом квартале, а также мартовские данные о доходах и расходах американцев, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Кроме того, в пятницу Минтруда США опубликует апрельский отчет о безработице в стране.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,02-0,4% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Инвесторы оценивают большой массив статданных и следят за заявлениями по поводу внешнеторговых отношений между США и Китаем.

Промпроизводство в Японии в марте сократилось на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем после подъема на 2,3% в феврале, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал менее выраженное снижение, на 0,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в апреле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Индикатор опустился ниже пограничной отметки 50 пунктов впервые с января. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, до 49,8 пункта, по данным Trading Economics.

ВВП Франции в первом квартале 2025 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего предварительные данные. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают снижение и завершают апрель максимальным падением более чем за три года на фоне опасений, что начатая Вашингтоном торговая война приведет к ослаблению глобальной экономики и спроса на энергоресурсы.

К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на 1,2% до $63,44 за баррель (-2,4% накануне), июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,4% до $59,58 за баррель (-2,6% во вторник). Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на Brent истекает в среду, июльский контракт дешевел на 1,3% до до $62,46 за баррель.

Давление на рынок в среду оказали данные о снижении деловой активности в промышленном секторе Китая (индекс менеджеров по закупкам PMI).

Оценки Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,76 млн баррелей. Минэнерго США объявит о запасах энергоносителей в стране позднее в среду.

В апреле Brent потеряла в цене 15%, WTI - 16%.