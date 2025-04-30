VW сократил квартальную операционную прибыль в 1,6 раза при росте выручки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen (VW) сократил операционную прибыль в первом квартале 2025 года в 1,6 раза, увеличив выручку на 3%.

В отчетном квартале операционная прибыль VW составила 2,87 млрд евро против 4,55 млрд евро годом ранее. Операционная рентабельность уменьшилась до 3,7% с 6%. Снижение операционной прибыли обусловлено, в частности, единовременными расходами, составившими в общей сложности 1,1 млрд евро.

Квартальная выручка VW увеличилась до 77,56 млрд евро с 75,46 млрд евро годом ранее.

VW подтвердил прогнозы на 2025 год, отметив, однако, что ряд факторов, в том числе, торговые ограничения, рост конкуренции и ужесточение требований к выбросам, могут негативно повлиять на его показатели.

Компания ожидает увеличения выручки в этом году на 5%, операционную рентабельность - на уровне 5,5-6,5%. Этот прогноз не учитывает возможные последствия импортных пошлин.

С начала 2025 года капитализация VW выросла на 9,3%.