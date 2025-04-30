Mercedes-Benz сократил чистую прибыль в I квартале в 1,7 раза, хуже прогноза

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG сократил чистую прибыль в первом квартале 2025 года в 1,7 раза, выручку - на 7%, причем оба показателя оказались хуже прогнозов рынка.

В отчетном квартале чистая прибыль компании уменьшилась до 1,73 млрд евро с 3,03 млрд евро годом ранее. Квартальная выручка снизилась до 33,22 млрд евро с 35,9 млрд евро годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль Mercedes на уровне 2,03 млрд евро при выручке в 35,01 млрд евро.

Рентабельность автомобильных операций упала до 7,3% с 9% годом ранее.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, выпускающего легковые автомобили, в минувшем квартале уменьшилась на 6%, до 24,24 млрд евро, Mercedes-Benz Vans, производящего малотоннажные грузовики - на 17%, до 4,08 млрд евро. Доход подразделения Mercedes-Benz Mobility уменьшился на 6%, до 6,22 млрд евро.

Реализация легковых автомобилей компании в первом квартале сократилась на 4%, до 446,3 тыс. единиц. В том числе, продажи электромобилей уменьшились на 14%.

Реализация малотоннажных грузовиков снизилась на 21%.

Mercedes-Benz отметил, что из-за высокого уровня неопределенности, связанного с американскими пошлинами на импорт и потенциальными ответными мерами других стран, компания не может предоставить надежных прогнозов на оставшуюся часть текущего года.

Прогнозы без учета потенциальных последствий пошлин сохраняются. Mercedes-Benz ранее заявляла, что ожидает небольшого снижения продаж автомобилей в 2025 году и прогнозирует рентабельность автомобильных операций на уровне 6-8%.