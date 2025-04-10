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Volkswagen сократил операционную прибыль на 40% в I квартале

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) резко снизил операционную прибыль в первом квартале и зафиксировал слабый рост выручки, свидетельствуют предварительные данные.

Как говорится в пресс-релизе VW, операционная прибыль в январе-марте составила около 2,8 млрд евро по сравнению с 4,6 млрд евро за тот же период годом ранее.

Снижение показателя отчасти связано с единовременными факторами, которые составили порядка 1,1 млрд евро. В эту сумму входят отчисления в размере около 600 млн евро, связанные с регулированием выбросов в Европе, 200 млн евро расходов в связи с реорганизацией ИТ-бизнеса CARIAD, и списания на 300 млн евро, имеющие отношение к дизельному скандалу и переоценке стоимости уже отгруженных автомобилей из-за объявленных США импортных пошлин.

Тем временем выручка компании повысилась примерно на 3%, до 78 млрд евро (годом ранее - 75,5 млрд евро).

Volkswagen подтвердила прогноз на текущий год, предусматривающий рост выручки на 5% и операционную рентабельность в районе 5,5-6,5%. Этот прогноз не учитывает возможные последствия импортных пошлин.

Окончательная отчетность компании будет обнародована 30 апреля.

Акции Volkswagen подешевели на 2,2% в среду. С начала года капитализация компании сократилась на 6,3%, до 42,77 млрд евро.

Volkswagen
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