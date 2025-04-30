TotalEnergies снизила чистую прибыль в I квартале на 15%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль TotalEnergies в первом квартале 2025 года составила $3,9 млрд, что на 3% меньше, чем в предыдущем квартале и на 15% меньше, чем годом ранее, говорится в ее пресс-релизе.

Скорректированная чистая прибыль составила $4,2 млрд и оказалась на 18% меньше, чем год назад, хотя превзошла оценки аналитиков в $3,89 млрд, отмечает WSJ.

Скорректированный показатель EBITDA в отчетном периоде - $10,5 млрд, это на 9% меньше, чем в первом квартале 2024 года.

Денежный поток от операций за вычетом оборотного капитала снизился на 14% - до $7 млрд.

Компания продемонстрировала рост добычи нефти и газа на 4% к предыдущему году - до 2,56 млн баррелей нефтяного эквивалента, при этом добыча жидких углеводородов выросла на 2% - до 1,36 млн б/с, извлечение газа увеличилось на 6% - до 1,2 млн бнэ/с. Добыча углеводородов выросла на 4% благодаря запуску новых проектов в Бразилии, Аргентине, Дании, США и Нигерии, на 3% - за счет покупки активов, при этом наблюдалось 2-процентное естественное снижение добычи.

Скорректированная чистая операционная прибыль от данного сегмента составила $2,5 млрд (на 4% меньше, чем годом ранее), а денежный поток - $4,3 млрд.

СПГ-бизнес принес в копилку чистой операционной прибыли $1,3 млрд (на 6% больше год-к-году), а денежный поток - $1,2 млрд благодаря ценам на СПГ, которые были ниже, чем в предыдущем квартале, но выше, чем год назад. Продажи СПГ снизились на 1% год к году - до 10,6 млн т.

Прибыль в сегменте электроэнергетики составила более $500 млн (на 17% меньше, чем в прошлом году), денежный поток - $600 млн.

Из-за снижения маржи переработки и снижения прибыльности нефтехимического бизнеса и сегмента по биотопливу в Европе финансовые показатели оказались ниже ожиданий: прибыль в $0,3 млрд (на 70% меньше, чем год назад) и денежный поток - $1,1 млрд.

Инвестиции компании в отчетном периоде составили почти $5 млрд, что на 38% выше, чем годом ранее.

Компания объявила о выплате дивидендов за первый квартал в 0,85 евро на акцию, что на 7,6% выше, чем год назад. Компания продолжит выкуп своих акций и направит на эти цели в следующем квартале до $2 млрд, несмотря на снижение цены на нефть и геополитическую нестабильность и макроэкономическую ситуацию.

На фоне макроэкономической и геополитической нестабильностей из-за торговых войн США прогноз спроса на нефть снизился, в то время как ОПЕК+ объявила о развертывании ограничений добычи во втором квартале, пишет компания. Поэтому цены на нефть остаются волатильными, колеблясь между $60 и $70 за баррель, а маржи по нефтепереработке и нефтехимии, как ожидается, останутся слабыми.

Компания полагает, что цены на газ в Европе сохранят повышательный тренд, поскольку необходимо заполнять хранилища. TotalEnergies оценивает, что во втором квартале цены на СПГ в среднем составят $9-9,5 за Mbtu. В предстоящем квартале ожидается увеличение ремонтов, что повлияет на сектор добычи углеводородов, поэтому предполагается, что их добыча во II квартале вырастет на 2-3% год к году. На весь год компания подтверждает прогноз роста добычи на более, чем 3% к 2024 году, капвложений в размере $17-17,5 млрд, из них $4,5 млрд в низкоуглеродный бизнес, в основном, в энергетику.