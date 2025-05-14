GSK купит права на лекарство от болезни печени за $2 млрд

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Британский фармгигант GSK Plc заплатит до $2 млрд за покупку прав на экспериментальный препарат для лечения заболевания печени у американской Boston Pharmaceuticals.

Как сообщает пресс-служба GSK, препарат ефимосфермин (efimosfermin) готов к клиническим испытаниям и может стать лучшим в мире средством для лечения жирового гепатоза - состояния, характеризующегося накоплением жира в печени в результате нарушения обмена веществ, избыточного веса или злоупотребления алкоголем.

Предварительные тесты показали, что ежемесячные инъекции препарата эффективно восстанавливают печень и останавливают фиброз.

GSK заплатит за него $1,2 млрд сразу и еще до $800 млн в зависимости от результатов испытаний.

Капитализация GSK за последние 12 месяцев упала на четверть, до 54,9 млрд фунтов.