Капиталовложения группы "Газпром" в 2024 году сократились на 2,8%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Капитальные вложения группы "Газпром" в 2024 году сократились на 2,8% - до 2,354 трлн руб. (с 2,422 трлн руб. в 2023 году), сообщается в отчете ПАО по международным стандартам.

"Важно также подчеркнуть непрерывную работу по контролю операционных и капитальных затрат. Благодаря этой работе в 2024 году, в частности, капитальные вложения Группы были сокращены на 3% - до 2,4 трлн рублей, несмотря на инфляционное давление", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе Группы на 2025 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) составляет 2 трлн 833 млрд 426 млн руб.", - говорится в отчете компании.