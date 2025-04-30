Прибыль "Газпрома" за 2024 год оказалась выше прогноза

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Выручка группы "Газпром" за 2024 год по международным стандартам (МСФО) составила 10,715 трлн руб. (прогноз 10,393 трлн руб.) по сравнению с 8,542 трлн руб. за 2023 год, сообщила компания.

"В 2024 году выручка Группы Газпром выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 трлн руб. Это второй максимальный результат в истории "Газпрома". Рост выручки обеспечил каждый сегмент бизнеса группы", - говорится в комментарии заместителя председателя правления Фамила Садыгова.

EBITDA за 2024 г. выросла на 76% - до 3,108 трлн руб. (прогноз 2,959 трлн руб.) после 1,765 трлн руб. в 2023 году. В конце 2024 года руководство "Газпрома" приводило прогноз EBITDA за год "свыше 2,8 трлн рублей, по консервативным оценкам".

"Это третий по величине результат в истории Группы - более высокие цифры "Газпром" показал только в 2021-2022 годах, когда цены на европейском газовом рынке поднимались до беспрецедентных значений. Наибольший вклад в 2024 году внес газовый бизнес, при этом другие сегменты также обеспечили стабильно высокий результат", - отмечает компания.

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) достигла 1,219 трлн руб. (при прогнозе 1,209 трлн руб.) после убытка 629 млрд рублей (во многом связанного с неденежными статьями расходов) годом ранее. Существенную поддержку чистой прибыли оказало снижение отрицательных курсовых разниц по валютным обязательствам, а также рост процентных доходов от размещения денежных средств, который компенсировал увеличение процентных расходов.

Скорректированная чистая прибыль (база для расчета дивидендов) составила по итогам 2024 года 1,433 трлн руб. (прогноз 1,201 трлн руб.), что в два раза выше показателя за 2023 год. Из этой суммы корреспондируется расчётный дивиденд на акцию в 30,27 рублей. Однако решение относительно рекомендации совету директоров предстоит принять в мае (в 2024 году заседание совета прошло 23 мая).

Объем капитальных вложений группы за 2024 год - 2,4 трлн рублей.

Квартал

В четвертом квартале 2024 года выручка составила 3,215 трлн рублей (прогноз 2,894 трлн рублей), EBITDA - 966 млрд рублей (выше всех прогнозов, средняя оценка - 818 млрд рублей), чистая прибыль - 229 млрд рублей (прогноз 219 млрд рублей).

Из участников консенсуса "Интерфакса" EBITDA точнее всех спрогнозировали аналитики ИБ "Синара"; прибыль - ГПБ.

EBITDA четвертого квартала 2024 года Садыгов назвал "одним из самых высоких квартальных значений" в истории "Газпрома".

"В том числе положительное влияние на результат IV квартала оказал рост поставок газа на внешние рынки, включая увеличение экспорта в Китай с выходом с 1 декабря на максимальный контрактный уровень. Благоприятная ценовая динамика также способствовала улучшению финансовых результатов", - комментирует компания квартальные цифры.