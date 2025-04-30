Отношение "долг/EBITDA" Газпрома на конец 2024 года сократилось до 1,8х

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Коэффициент "чистый долг"/EBITDA "Газпрома" по итогам 12 месяцев 2024 года сократился до 1,8х.

Зампред концерна Фамил Садыгов сообщил: "Показатель "чистый долг (скорр.)/EBITDA" снизился до 1,8 против 2,8 на конец 2023 года. Это также подтверждает укрепление финансового положения Группы Газпром в 2024 году".

В декабре 2024 года компания давала предварительный прогноз на конец года на уровне 2,1х.

В преддверии публикации отчета аналитики прогнозировали значение коэффициента в диапазоне от 1,8х до 2,1х, со средним арифметическим в 2,03х.

"Большое внимание "Газпром" уделяет контролю долговой нагрузки. В 2024 году объем погашения долга Группы превысил объем привлечения на 116 млрд рублей, что сгладило негативный эффект от валютной переоценки долгового портфеля на фоне роста курсов иностранных валют. В итоге общий долг "Группы Газпром" сохранен примерно на уровне 2023 года (6,7 трлн рублей). "Газпром" также поддерживает значительную подушку ликвидности - в 2024 году она составила 1,034 трлн рублей Такой запас средств на балансе обеспечивает высокую финансовую устойчивость Группы даже в условиях санкционного давления", - добавил Садыгов.

Согласно дивидендной политике, компания обязалась направлять не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО на выплаты акционерам. Однако совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг/EBITDA") превысит уровень в 2,5х.

На конец 2023 года он достигал 2,8. Реализуя это условие дивидендной политики, правительство выпускало директиву представителям государства в совете директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год.