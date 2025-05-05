Nio, XPeng, Li Auto, BYD и Xiaomi увеличили продажи электромобилей в апреле

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей Nio, XPeng и Li Auto увеличили продажи электромобилей в апреле в годовом исчислении, говорится в их отчетах.

Nio в апреле отгрузила 23,9 тысячи электромобилей, что на 53% выше прошлогоднего показателя. За четыре месяца поставки выросли на 45% - до 65 994 машин.

XPeng увеличила поставки в апреле в 3,7 раза (до 35 045 машин), с начала года - в 4,1 раза (до 129 053).

Продажи Li Auto в прошлом месяце повысились на 32% и составили 33 939 электрокаров. В январе-апреле они увеличились почти на 20% и превысили 126,8 тысячи.

Совокупно три китайские компании поставили в этом году 321,85 тысячи электромобилей, что на 76% превышает показатель за январь-апрель 2024 года.

BYD в минувшем месяце продала 380,09 тысячи автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что на 21,3% превзошло прошлогодний показатель. За четыре месяца показатель повысился на 47% - до 1,380 млн машин.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта 2024 года, поставил на рынок в апреле этого года более 28 тысяч машин. Объем продаж выше 20 тысяч компания фиксирует седьмой месяц подряд.