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Tesla снизила продажи электромобилей китайского производства почти вдвое в феврале

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Американская Tesla в феврале сократила продажи электромобилей, произведенных в КНР, почти вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 30,7 тыс., самого низкого показателя с августа 2022 года, по данным Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA).

Продажи выпускаемых в Китае Model 3 и Model Y за первые два месяца текущего года составили 93,9 тыс. единиц, что на 28,7% ниже показателя за тот же период 2024 года.

Данные по продажам в январе-феврале могут быть искажены из-за смещения сроков празднования Нового года по Лунному календарю: в прошлом году оно полностью приходилось на февраль, тогда как в 2025 году захватило оба месяца. Кроме того, производство Model Y было частично приостановлено в текущем году для обновления модели.

Между тем, китайские производители электромобилей Nio, XPeng и Li Auto увеличили продажи электромобилей в феврале, согласно их собственным данным.

Nio отгрузила 13 192 электромобиля, что на 62% выше прошлогоднего показателя. XPeng увеличила поставки в 6,7 раза - до 30 453 машин. Продажи Li Auto повысились на 30% и составили 26 263 машины.

BYD в минувшем месяце отправила на рынок более 318 тыс. автомобилей на новых источниках энергии (NEV), что в 2,6 раза превзошло прошлогодний показатель, а Geely нарастила продажи в 1,8 раза - почти до 205 тыс. машин.

Котировки Tesla снижаются на 2,8% на торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала года капитализация компании уменьшилась на 31,5% - до $915,58 млрд.

Tesla Китай США
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