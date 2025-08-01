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XPeng и Xiaomi в июле увеличили поставки электромобилей до рекордных объемов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей XPeng и Xiaomi увеличили поставки в июле до рекордных объемов, в то время как продажи BYD, Li Auto, Nio снизились относительно предыдущего месяца.

XPeng в июле отгрузила 36 717 машин (рост на 6,1% м/м и в 3,2 раза в годовом сравнении), говорится в сообщении компании.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта 2024 года, поставил на рынок в прошлом месяце более 30 тыс. машин.

Nio отгрузила 21 017 электромобилей, что на 15,7% ниже июньского показателя. Тем не менее это на 2,5% выше продаж в июле 2024 года.

Продажи Li Auto в прошлом месяце составили 30 731 электрокар (снижение на 10,1% м/м и на 39,7% г/г), BYD - 344 296 машин (сокращение на 10,1% м/м и повышение на 0,6% г/г).

XPeng Xiaomi Китай
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