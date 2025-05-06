Рубль утром укрепляется к юаню на фоне повышательной коррекции цен на нефть

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже утром во вторник, рубль подрастает на фоне повышательной коррекции цен на нефть после падения до самого низкого уровня с февраля 2021 года в ходе торгов понедельника.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1535 руб. (-5,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Богдан Зварич.

"В понедельник российский рубль, несмотря на слабый спрос на российские активы, что вылилось в снижение фондового рынка, смог продемонстрировать уверенное восстановление, - отмечает эксперт. - В результате пара "юань-рубль" почти полностью скомпенсировала пятничный рост, снизившись на 1,8% и вернувшись в район 11,2 руб. При этом умеренную поддержку рублю могло оказать достаточно быстрое возвращение нефти марки Brent выше отметки $60 за баррель и слабый спрос на валюту со стороны импортеров".

На старте торгов во вторник аналитик ожидает стабилизации курса рубля на текущих уровнях. "При этом пара "юань-рубль" в ходе сессии продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб., тяготея к его середине, - прогнозирует Зварич. - Отметим, что на горизонте ближайших недель, на наш взгляд, фундаментальные факторы в виде текущих цен на нефть, а также геополитические риски могут вывести китайскую валюту выше 11,5 руб.".

Нефть

Цены на нефть активно поднимаются утром во вторник в рамках коррекции после падения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве поднялась на 2,11% до $61,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 2,14% до $58,34 за баррель.

Падение цен на нефть в понедельник спровоцировало решение ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Подъем котировок во вторник аналитики называют техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не делась. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.

Тем временем, президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что невысокие цены на нефть могут помочь достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что, если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. "Они хотят урегулировать. Украина хочет тоже", - полагает он.