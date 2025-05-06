Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,2% на старте торгов основной сессии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник подрос в рамках коррекции после падения накануне из-за возросшей неопределенности относительно мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, отскоку способствует подросшая с локальных минимумов нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $61 за баррель) после отката ранее на решении стран ОПЕК+ увеличить добычу сырья. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, в лидерах роста выступили акции "Группы компаний ПИК" (+2,5%), "ВК (+2%), ПАО "Полюс" (+1,7%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2744,83 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1055,6 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 мая, составляет 81,9137 руб. (+42,04 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,4% "префы"), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Т-Технологий" (-0,3%), "Магнита" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам в Белом доме, что предложенное президентом РФ Владимиром Путиным трехдневное перемирие на Украине является серьезным достижением с учетом сложившихся реалий.

Трамп вновь отметил, что и Москва, и Киев хотят урегулирования конфликта.

Ранее пресс-служба президента РФ распространила заявление, согласно которому по решению президента России Владимира Путина, "исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие". На этот период останавливаются все боевые действия.

Также Трамп заявил в понедельник, что невысокие цены на нефть могут помочь достижению с Россией договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

"Я думаю, что, если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

На прошлой неделе глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что страны ЕС намерены подготовить очередной пакет санкций против РФ, попытаются скоординировать его с сенаторами из США, чтобы поддержать американскую инициативу по урегулированию конфликта.

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", рынок акций РФ остается под давлением геополитической неопределенности и подешевевшей в последнее время нефти на новостях стран ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи и общей напряженности из-за торговых войн.

Новости от ОПЕК+ подтверждают курс на увеличение предложения нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил влияние торговых войн на темпы экономического роста и спрос на нефть, призвав страны альянса соблюдать договоренности. Расчетная квота РФ на июнь составит 9,05 млн б/с с учетом компенсаций. Эти факторы продолжают оказывать давление на нефтяные котировки, что негативно сказывается на акциях российских нефтегазовых компаний.

"В целом рынок акций РФ остается под влиянием множества факторов неопределенности: геополитики, динамики цен на сырье, внутренних экономических прогнозов. Волатильность, вероятно, сохранится высокой. На этом фоне защитные активы, такие как золото и акции золотодобытчиков, могут и дальше пользоваться спросом", - полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечают эксперты "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи взял курс на минимум, образованный в начале апреля, - около 2650 пунктов. Вероятно, ближайшая пауза в начавшемся нисходящем тренде произойдет именно там. Нельзя исключать и потенциальный позитив: это может быть и ослабление рубля, и смягчение риторики монетарного регулятора, и важные новости с геополитического трека. Любое из этих событий позволит рынку развернуться раньше.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, причины распродаж остаются прежними - тревожная геополитика и разработка ЕС нового санкционного пакета против России.

Акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" упали на фоне намерения Европы отказаться от поставок российского СПГ, хотя нет уверенности, что у Старого Света это получится.

"Мы по-прежнему видим высокую вероятность выплаты "Газпромом" дивидендов за прошлый год. Так что рисковым инвесторам стоит искать момент и спекулятивно покупать эти бумаги. Весь рынок акций выглядит перепроданным после четырех дней снижения, причем откат наблюдался на невысоких объемах торгов, что говорит о нежелании основной массы инвесторов закрывать "лонги"", - считает эксперт.

С технической точки зрения индексу МосБиржи нужно снизиться еще на 40-50 пунктов, чтобы закрыть "гэпы" от 9 и 10 апреля. При таком сценарии стоит открывать длинные спекулятивные позиции в районе локального "дна". Но нельзя исключить, что разворот вверх наступит раньше, считает Антонов.

Как отмечает старший аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, рынок акций РФ находится под одновременным давлением геополитики и слабой конъюнктуры на рынке нефти. В частности, инвесторы опасаются возможных новых санкций со стороны США, которые, по данным западных СМИ, могут быть введены, если переговоры по урегулированию конфликта на Украине не продвинутся. При этом на минувших выходных страны ОПЕК+ приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с, что станет уже вторым месяцем подряд агрессивного роста добычи. На этом фоне цены на нефть марки Brent опускались ниже $60 за баррель, что вместе с крепостью рубля не оставило российским инвесторам пространства для позитива.

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает движение в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Ближайшим сильным уровнем поддержки на данный момент является отметка 2600 пунктов. В то же время в случае отскока первой целью может стать уровень 2880 пунктов, считает Кауфман.

Зарубежные фондовые рынки

В США индексы акций накануне снизились на 0,2-0,7%, инвесторы оценивали новые сигналы Вашингтона относительно торговых пошлин и изучали квартальную отчетность компаний.

В воскресенье президент США Трамп вновь выразил уверенность в том, что Китай заинтересован в заключении торгового соглашения, однако заявил, что не планирует на этой неделе проводить переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. При этом Трамп обозначил готовность снизить пошлины на импорт из КНР для оживления торговли.

Одним из ключевых событий текущей недели станет двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Наибольший интерес для инвесторов будут представлять сигналы регулятора относительно перспектив смягчения денежно-кредитной политики на фоне войны пошлин.

После выхода в пятницу сильных данных по американскому рынку труда президент Трамп в очередной раз призвал ФРС уменьшить процентную ставку. Тем не менее рынок почти уверен, что регулятор оставит ее на текущем уровне 4,25-4,5%.

Как показали вышедшие в понедельник данные Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле повысился до 51,6 пункта по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя до 50,6 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты по случаю Дня зелени, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,5%).

Инвесторов в Азии воодушевили признаки возобновления усилий по смягчению торговой напряженности между Пекином и Вашингтоном, пишет Trading Economics. Президент США Трамп выразил готовность снизить пошлины на китайский импорт, хотя и не намерен проводить переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на этой неделе.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле уменьшился до минимальных с сентября прошлого года 50,7 пункта по сравнению с 51,9 пункта в марте. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 51,7 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке цены растут в рамках коррекции после отката в начале недели, когда фьючерс на Brent опускался в район $59 за баррель (минимум с февраля 2021 года).

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве во вторник составила $61,44 за баррель (+2% и -1,7% накануне), июньская цена WTI - $58,3 за баррель (+2,1% и -2% в понедельник).

Понижательное давление на котировки ранее оказало решение стран ОПЕК+ о дальнейшем наращивании добычи. Восемь стран альянса, добровольно ограничившие в 2023 году производство на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что увеличение начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года с шагом примерно 135-140 тыс. б/с в месяц. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить наращивание добычи до 411 тыс. б/с на май. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Подъем котировок во вторник аналитики называют техническим отскоком и указывают, что фундаментальная слабость рынка никуда не делась. Помимо опасений роста предложения негативным фактором являются тревоги по поводу ослабления спроса из-за торговой войны США с Китаем.