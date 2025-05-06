Kellogg в I квартале сократил чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сухих завтраков и снеков WK Kellogg Co. в первом квартале 2025 года сократил чистую прибыль в 1,8 раза, при этом его прибыль и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $18 млн, или $0,2 на акцию, против $33 млн, или $0,37 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 6,2% - до $663 млн с $707 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные LSEG, оценивали выручку на уровне $679,5 млн, чистую прибыль на акцию - на уровне $0,4.

EBITDA компании сократилась в 1,5 раза - до $47 млн, скорректированная EBITDA - на 4%, до $72 млн.

Компания понизила годовой прогноз в связи с общим ослаблением спроса и теперь ожидает органического сокращения выручки на 2-3% и изменения скорректированной EBITDA в диапазоне от нулевого роста до уменьшения на 2%. Ранее прогнозировалось снижение выручки примерно на 1% в 2025 году и рост скорректированной EBITDA в диапазоне 4-6%.