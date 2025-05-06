Поиск

Kellogg в I квартале сократил чистую прибыль в 1,8 раза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель сухих завтраков и снеков WK Kellogg Co. в первом квартале 2025 года сократил чистую прибыль в 1,8 раза, при этом его прибыль и выручка оказались хуже ожиданий аналитиков.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $18 млн, или $0,2 на акцию, против $33 млн, или $0,37 на акцию, годом ранее.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 6,2% - до $663 млн с $707 млн годом ранее.

Аналитики, опрошенные LSEG, оценивали выручку на уровне $679,5 млн, чистую прибыль на акцию - на уровне $0,4.

EBITDA компании сократилась в 1,5 раза - до $47 млн, скорректированная EBITDA - на 4%, до $72 млн.

Компания понизила годовой прогноз в связи с общим ослаблением спроса и теперь ожидает органического сокращения выручки на 2-3% и изменения скорректированной EBITDA в диапазоне от нулевого роста до уменьшения на 2%. Ранее прогнозировалось снижение выручки примерно на 1% в 2025 году и рост скорректированной EBITDA в диапазоне 4-6%.

WK Kellogg Co США Kellogg
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Аэропорты СКФО до 2030 года получат на модернизацию более 35 млрд рублей

Аэропорты СКФО до 2030 года получат на модернизацию более 35 млрд рублей

Brent подорожала до $61,72 за баррель

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

RBI ведет переговоры о продаже Райффайзенбанка с несколькими сторонами

RBI ведет переговоры о продаже Райффайзенбанка с несколькими сторонами

Нефть дорожает после падения до минимумов за четыре года

Нефть дорожает после падения до минимумов за четыре года

Темп роста цен на московских АЗС к концу апреля замедлился до нескольких копеек

Темп роста цен на московских АЗС к концу апреля замедлился до нескольких копеек

Число жалоб на российские банки в I квартале выросло на 36,8%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне143 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов205 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });