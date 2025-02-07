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Производитель хлопьев WK Kellogg повысит квартальные дивиденды на 3,1%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания WK Kellogg повысит квартальные дивиденды на 3,1% - до 16,5 цента на акцию с 16 центов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выплаты пройдут 14 марта. Закрытие реестра акционеров состоится 28 февраля.

Дивидендная доходность бумаг компании будет составлять около 3,1%, исходя из котировок на закрытие торгов в четверг ($16,28).

Рыночная стоимость WK Kellogg за последние три месяца снизилась на 9,8% (до $1,4 млрд), тогда как фондовый индекс S&P 500 прибавил около 2%.

WK Kellogg, которая выпускает продукты переработки зерна (кукурузные хлопья и т.п.), была выделена из Kellogg Co. в октябре 2023 года.

WK Kellogg
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