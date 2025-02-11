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WK Kellogg в IV квартале увеличила чистую прибыль на 26,7%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель сухих завтраков и снеков WK Kellogg Co. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале на 26,7%, а его скорректированная прибыль в расчете на акцию превзошла ожидания рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль Kellogg составила $19 млн, или $0,21 на акцию, против $15 млн, или $0,18 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,42 на акцию против $0,29 на акцию в четвертом квартале 2023 года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $0,25 на акцию.

Квартальная выручка компании сократилась на 1,8%, до $640 млн с $651 млн годом ранее. Аналитики оценивали выручку на уровне $645 млн.

За весь 2024 год выручка компании сократилась на 2% по сравнению с предыдущим годом - до $2,7 млрд с $2,76 млрд.

Годовая чистая прибыль уменьшилась на 34,5%, до $72 млн с $110 млн годом ранее, что объясняется ростом издержек, связанных с оптимизацией портфеля и модернизацией цепочек поставок. Скорректированная EBITDA выросла на 6,6%, до $275 млн.

Компания ожидает органического сокращения выручки примерно на 1% в 2025 году и роста скорректированной EBITDA в диапазоне 4-6%. Прогноз не учитывает возможных последствий от введения пошлин на импорт из Мексики и Канады.

Ранее в феврале Kellogg объявила о повышении квартальных дивидендов на 3,1% - до 16,5 цента на акцию с 16 центов.

Мексика Kellogg Канада США
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