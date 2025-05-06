Поиск

В Минфине РФ не планируют прибегать к спецмерам для повышения доходов бюджета-25

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Задействовать специальные меры, в том числе налоговые, для повышения доходов бюджета на 2025 год не планируется, заявил на брифинге министр финансов Антон Силуанов.

"Ни к каким спецмерам не планируем в этом году прибегать для увеличения доходов федерального бюджета. Помните, у нас был в прошлом году спецналог. В этом году надеюсь, что мы справимся без принятия неординарных мер в ходе исполнения бюджета. Тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес", - сообщил Силуанов.

"Если уж вводить какие-то налоговые решения, нужно вводить с очередного финансового года, обсуждать с бизнесом. В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения", - подчеркнул министр.

Власти для пополнения доходов бюджета вводили с 1 января 2024 года разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, так называемый windfall tax. Взимание налога было выстроено таким образом, что основная его часть поступила в бюджет в 2023 году (в таком случае компании могли платить его по ставке 5%). Общие поступления налога на сверхприбыль составили 318,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей было зачислено за 2024 год.

Средства от налога были направлены на поддержку семей с детьми.

Позже глава РСПП Александр Шохин называл windfall tax в числе "подарков", которые бизнес не хотел бы больше получать от правительства.

Антон Силуанов Минфин Александр Шохин РСПП
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

Глава Минфина РФ считает невозможным рост капитализации рынка без выхода на биржу госкомпаний

Brent подорожала более чем на 4% до $62,69 за баррель

Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти

Аэропорты СКФО до 2030 года получат на модернизацию более 35 млрд рублей

Аэропорты СКФО до 2030 года получат на модернизацию более 35 млрд рублей

Brent подорожала до $61,72 за баррель

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США

Credit Suisse заплатит $511 млн за содействие в уклонении от уплаты налогов в США
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });