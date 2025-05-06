В Минфине РФ не планируют прибегать к спецмерам для повышения доходов бюджета-25

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Задействовать специальные меры, в том числе налоговые, для повышения доходов бюджета на 2025 год не планируется, заявил на брифинге министр финансов Антон Силуанов.

"Ни к каким спецмерам не планируем в этом году прибегать для увеличения доходов федерального бюджета. Помните, у нас был в прошлом году спецналог. В этом году надеюсь, что мы справимся без принятия неординарных мер в ходе исполнения бюджета. Тем более всегда к таким решениям негативно относится бизнес", - сообщил Силуанов.

"Если уж вводить какие-то налоговые решения, нужно вводить с очередного финансового года, обсуждать с бизнесом. В текущем году мы не рассматриваем такого рода решения", - подчеркнул министр.

Власти для пополнения доходов бюджета вводили с 1 января 2024 года разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, так называемый windfall tax. Взимание налога было выстроено таким образом, что основная его часть поступила в бюджет в 2023 году (в таком случае компании могли платить его по ставке 5%). Общие поступления налога на сверхприбыль составили 318,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей было зачислено за 2024 год.

Средства от налога были направлены на поддержку семей с детьми.

Позже глава РСПП Александр Шохин называл windfall tax в числе "подарков", которые бизнес не хотел бы больше получать от правительства.