РСПП рассчитывает на встрече с Путиным в декабре обсудить условия деприватизации

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Традиционная встреча крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным, как ожидается, состоится в декабре 2024 года, на ней, в частности, планируется обсудить тему деприватизации, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, не назвав точную дату мероприятия.

По его словам, формат встречи пока не определен. Предполагается, что в ней примут участия представители всех крупных российских компаний, а сама дискуссия пройдет "не под камеры".

В рамках общения с главой государства, которое состоится "под елочку", бизнес планирует обсудить, какие "подарки" хотел бы получить или, наоборот, не получить от правительства в 2025 году, отметил Шохин в кулуарах форума ВТБ "Россия зовет!".

"Конечно, сегодняшняя дискуссия, выступление Владимира Владимировича (Путина в рамках форума - ИФ) скорректирует как-то и перечень вопросов, и характер вопросов, которые будет задавать бизнес", - добавил глава РСПП.

В числе вопросов, которые волнуют бизнес, по словам Шохина, остается, в частности, "судьба приватизации 90-х годов". "У нас есть свои обновленные предложения, как защитить добросовестных приобретателей, хотя с ними не все согласны в правительстве, поэтому нам надо как-то убеждать и правительство и законодателей, как это все делать, в том числе и в контексте постановления Конституционного суда, который в октябре рассматривал сроки исковой давности, правда по другим вопросам - по нарушениям антикоррупционных ограничений и так далее. Но это тема в повестке, поскольку нам очень важно, чтобы была предсказуемость для компаний с точки зрения владения собственностью", - сказал руководитель бизнес-объединения.

Поиск источников покрытия дефицита кадров также будет в числе тем предстоящей встречи. Эту проблему, как сообщил Шохин, планируется обсудить "через призму снятия ограничений на использование труда уже занятых работников через снятие ограничений на сверхурочные работы для тех, кто вместо приработки на платформах (цифровых платформах - ИФ) курьерами, разносчиками, водителями и так далее готов работать на своем рабочем месте и получать за это достойное вознаграждение".

Кроме того, РСПП планирует обсудить с президентом исполнение поручений, которые были даны по итогам ежегодного съезда союза, состоявшегося в апреле этого года.

В числе "подарков", которые бизнес не хотел бы получать от правительства, Шохин назвал возвращение темам экспортных пошлин либо windfall tax (единоразовый налог на сверхдоходы компаний - ИФ) после того, как бизнес и власти договорились о системном повышении налога на прибыль. Эта тема, по словам Шохина, также будет подниматься на встрече с президентом.

В 2023 году предновогодняя встреча представителей крупного бизнеса с Путиным состоялась 15 ноября. Как сообщал тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на встрече обсуждались вопросы редомициляции, а также повышения инвестиционной привлекательности РФ.