Силуанов сказал, что изменение бюджета-2025 не потребует увеличения госзаимствований

Использование ФНБ в 2025 году может составить 447 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Корректировка параметров федерального бюджета, предлагаемая Минфином в весеннюю сессию, не потребует увеличения государственных заимствований. Использование Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году может составить 447 млрд рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы скорректировали параметры бюджета. Они связаны с изменением цены на нефть. Нефтегазовые доходы сократились на 2,6 трлн рублей. Ненефтегазовые выросли. В целом дефицит увеличился до уровня прошлого года", - сказал он журналистам.

"Если помните, у нас Фонд национального благосостояния должен был пополняться. За первые три месяца мы увеличили его на сумму более 200 млрд с лишним рублей. В целом по году рассчитываем на то, что, исходя из прогнозных данных Минэкономики, которые мы приняли за базу в уточнении федерального бюджета, используем средства ФНБ на 447 млрд рублей", - пояснил Силуанов.

"Никаких дополнительных объемов заимствований или увеличения расходов сверх роста ненефтегазовых доходов не предполагается. А значит не увеличивается и объем заимствований на рынке", - отметил он.

Самое главное в этих корректировках, отметил он, что при их формировании Минфин придерживался бюджетного правила - объем расходов увеличился на уровень прироста ненефтегазовых доходов. "Такой прирост составил 829 млрд рублей", - сказал Силуанов.

Также, отвечая на вопрос, не будут ли проинфляционными изменения параметров бюджета текущего года, министр отметил: "Нет, конечно. Сколько мы получили ненефтегазовых доходов, столько и потратили. Вопрос проинфляционности можно рассматривать вот в каком ключе - в использовании средств ФНБ. Я вас уверяю, что 447 млрд рублей ФНБ на общую динамику М2 (денежная масса - ИФ) никак не повлияет. Тем более, что динамика денежной массы сегодня развивается гораздо более низкими темпами, чем ожидалось", - сказал он.

Законом о бюджете на 2025 год планировалось снижение использования средств фонда в текущем году до символических 600 млн рублей. В последующие годы его использование не предусмотрено. План по пополнению был на 1,8 трлн рублей. Ранее министр уже сообщал, что ФНБ по итогам 2025 года может быть пополнен меньше плана.

Закон о бюджете предусматривает размещение ОФЗ в 2025 году на 4,781 трлн рублей, погашение - на 1,416 трлн рублей. Следовательно, чистое привлечение ожидается на уровне 3,365 трлн рублей.

По славам министра, Минфин пока устраивает рост ненефтегазовых доходов - он "даже где-то идет выше наших ожиданий". "Нефтегаз с учетом конъюнктурных и курсовых соотношений здорово пока отстает от первоначально запланированных значений. Но самое главное, что мы рассчитываем получать доходы от ненефтяной экономики, и самое главное, мы видим, рассчитываем, что ненефтегазовый баланс у нас будет сохранен на уровне, который мы планировали - 5,6% ВВП. В нынешних условиях этот параметр будет чуть ниже, составит 5,5% по сравнению с 7,3% - то, что было в прошлом году", - сказал он.

Минфин ранее сообщил о подготовке поправок в бюджет 2025 года, предусматривающих троекратный рост дефицита. Законопроект правительство одобрило 30 апреля.

По уточненным параметрам, дефицит планируется в размере 3 трлн 792,4 млрд рублей, или 1,7% ВВП. Законом о бюджете на текущий год он предусмотрен в размере 1 трлн 173,4 рублей, или 0,5% ВВП.

Предполагается, что доходы бюджета в 2025 году составят 38 трлн 506,2 млрд рублей (или 17,4% ВВП). Нефтегазовые доходы планируются в размере 8 трлн 317,4 млрд рублей (или 3,7% ВВП). Рост поступлений ненефтегазовых доходов ожидается в сумме 829,2 млрд рублей (до 30 трлн 188,8 млрд рублей, или 13,6% ВВП), преимущественно за счет увеличения поступления отдельных налогов и неналоговых платежей.

Как следует из приведенных Минфином показателей доходов и дефицита, расходы составят около 42,298 трлн рублей.

Законом о бюджете на текущий год доходы были запланированы в размере 40 трлн 296,1 млрд рублей, расходы - 41 трлн 469,5 млрд рублей.

Минфин рассчитывает, что до конца июня эти поправки будут приняты в парламенте и закон будет подписан.

Весенние поправки, по словам министра, "предварительные, первоочередные, окончательные будут осенью.

"С учетом уточненных параметров прогноза текущего года и трехлетки подготовим бюджет на предстоящие три года, уточним прогноз по текущему году и осенью выйдем уже с окончательными поправками, которые точно расставят уже наши приоритеты в 2025 году. Соответственно мы входим в обычный нормальный режим бюджетного процесса, когда весной и осенью мы корректируем бюджет", - сказал Силуанов.