Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2025 год до $65,85 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год с $67,87 до $65,85 за баррель, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2026 год понижен с $61,48 до $59,24 за баррель.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent в апреле составила $68 за баррель, что в среднем на $5 ниже, чем в марте.

Аналитики министерства отмечают, что котировки эталонного сорта нефти снижаются третий месяц подряд под давлением новой тарифной политики администрации Соединенных Штатов в отношении своих крупнейших торговых партнеров и ответных мер с их стороны. Кроме того, давление на цены Brent оказало решение ОПЕК+ нарастить добычу в апреле на 411 тысяч баррелей в сутки.