Barclays и Goldman Sachs понизили прогнозы цен на нефть после решения ОПЕК+

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аналитики Barclays и Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы цен на нефть на 2025 и 2026 годы вслед за решением ОПЕК+ ускорить наращивание добычи.

"Ситуация с пошлинами, безусловно, оказывает давление на рынок, однако разворот ОПЕК+ в сторону наращивания добычи также является важным фактором, способствующим снижению цен в последнее время", - говорится в обзоре Barclays.

Прогноз цены Brent на текущий год понижен экспертами до $66 с $70 за баррель, на 2026 год - до $60 с $62 за баррель.

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+, добровольно ограничившие в 2023 году производство нефти на 2,2 млн баррелей в сутки, в минувшие выходные приняли решение с июня увеличить квоты на добычу на 411 тыс. б/с.

В марте было решено, что наращивание добычи начнется с апреля на ежемесячной основе и продлится до сентября 2026 года, то есть, с ежемесячным шагом примерно 135-140 тыс. б/с. Однако в апреле страны ОПЕК+ договорились ускорить его до 411 тыс. б/с на май, что было эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Таким образом, это уже второе подряд ускоренное увеличение.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК, решение об ускорении добычи и в июне принято "ввиду текущих здоровых рыночных основ, отраженных в низких запасах нефти". Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) также отметили, что эта мера предоставит странам-участницам возможность ускорить свою компенсацию.

Аналитики Goldman Sachs понизили прогноз средней стоимости Brent на оставшуюся часть 2025 года до $60 с $63 за баррель, на 2026 год - до $56 с $58 за баррель. Прогноз цены WTI на этот год уменьшен до $56 с 59 за баррель, на следующий - до $52 с $55 за баррель.

Эксперты Goldman ожидают, что на июньском заседании ОПЕК+ примет решение о наращивании добычи в июле на 410 тыс. б/с (ранее прогнозировалось увеличение на 140 тыс.).

Morgan Stanley понизил прогноз средней цены Brent на третий и четвертый кварталы 2025 года вслед за решением ОПЕК+ на $5 за баррель, до $62,5 за баррель.