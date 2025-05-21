Поиск

Саудовский лоукостер Flynas размещает акции в ходе IPO по верхней границе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas размещает акции в ходе IPO по 80 риялов, то есть верхней границе ранее объявленного ценового диапазона, сообщает ее пресс-служба.

В результате общий объем первичного размещения на Саудовской фондовой бирже составит около 4,1 млрд риялов ($1,1 млрд).

Авиаперевозчик продает 51,26 млн акций (30%), часть которых продадут ее действующие акционеры, в том числе компания саудовского принца Аль-Валида ибн Талала Kingdom Holding Co.

Ранее сообщалось, что книга заявок на участие в IPO была полностью подписана в течение нескольких минут после ее открытия. По итогам сбора заявок спрос со стороны институциональных инвесторов, которые смогут приобрести 80% размещаемых в ходе IPO акций, превысил предложение почти в 100 раз.

Организаторами IPO являются BSF Capital, Morgan Stanley Saudi Arabia и Goldman Sachs Saudi Arabis.

Авиакомпания планирует направить поступления от размещения акций на расширение парка самолетов, а также создание новых операционных хабов.

Flynas начала осуществлять полеты под брендом Nas Air в 2007 году. Компания рассматривала возможность размещения акций на открытом рынке с 2008 года и в 2018 году даже привлекала американские инвестбанки для организации сделки.

В 2024 году выручка Flynas составила $2 млрд, чистая прибыль - порядка $116 млн.

Flynas Nas Air Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Долларовый индекс упал до месячного минимума

Долларовый индекс упал до месячного минимума

Сбой в системе терминалов Bloomberg в среду ограничил торговые операции

Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Глава "Роснано" сообщил Путину о преодолении кризиса ликвидности

Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров девелопера "ПИК" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год

МВФ призвал США сокращать бюджетный дефицит и госдолг

МВФ призвал США сокращать бюджетный дефицит и госдолг

Суд по иску ВТБ взыскал с британской "дочки" 2,4 млрд руб. по овердрафтному кредиту

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2266 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6404 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии172 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости388 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов210 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе404 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });