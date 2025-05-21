Саудовский лоукостер Flynas размещает акции в ходе IPO по верхней границе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Саудовская бюджетная авиакомпания Flynas размещает акции в ходе IPO по 80 риялов, то есть верхней границе ранее объявленного ценового диапазона, сообщает ее пресс-служба.

В результате общий объем первичного размещения на Саудовской фондовой бирже составит около 4,1 млрд риялов ($1,1 млрд).

Авиаперевозчик продает 51,26 млн акций (30%), часть которых продадут ее действующие акционеры, в том числе компания саудовского принца Аль-Валида ибн Талала Kingdom Holding Co.

Ранее сообщалось, что книга заявок на участие в IPO была полностью подписана в течение нескольких минут после ее открытия. По итогам сбора заявок спрос со стороны институциональных инвесторов, которые смогут приобрести 80% размещаемых в ходе IPO акций, превысил предложение почти в 100 раз.

Организаторами IPO являются BSF Capital, Morgan Stanley Saudi Arabia и Goldman Sachs Saudi Arabis.

Авиакомпания планирует направить поступления от размещения акций на расширение парка самолетов, а также создание новых операционных хабов.

Flynas начала осуществлять полеты под брендом Nas Air в 2007 году. Компания рассматривала возможность размещения акций на открытом рынке с 2008 года и в 2018 году даже привлекала американские инвестбанки для организации сделки.

В 2024 году выручка Flynas составила $2 млрд, чистая прибыль - порядка $116 млн.