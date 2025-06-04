Индекс PMI сферы услуг РФ в мае поднялся до 52,2 пункта с 50,1 пункта в апреле

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в мае 2025 года составил 52,2 пункта, поднявшись с апрельских 50,1 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global.

Последние данные указали на существенный рост выпуска в секторе по итогам мая, подъем активности стал самым быстрым с января. Опрошенные компании связывали это с увеличившимся притоком новых заказов и сильным клиентским спросом.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в мае составил 51,4 пункта по сравнению с 49,8 пункта в апреле.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже этого уровня - на ее снижение.

Новые заказы в мае росли уверенными темпами по сравнению с апрелем. Темпы их роста оказались самыми быстрыми за четыре месяца. Респонденты помимо приобретения новых клиентов отмечали также улучшение операционной среды для своего бизнеса.

Тем не менее прогнозы компаний относительно перспектив выпуска на ближайшие 12 месяцев были менее оптимистичными в мае с учетом неопределенностей. Степень уверенности стала самой низкой за два года. При этом респонденты выражали надежду на укрепление клиентского спроса.

В прошлом месяце компании сектора сокращали численность персонала темпами, ставшими самыми быстрыми с января 2023 года. Текущих мощностей было достаточно для обработки выросшего числа новых заказов. Объемы незавершенных заказов практически не изменились по сравнению с апрелем.

Затраты компаний сферы услуг в мае возросли: выросшие цены поставщиков, расходы на транспортировку и материалы стали причиной роста инфляции издержек. Однако темпы ее роста стали самыми медленными с июля 2020 года.

Отпускные цены между тем росли более быстрыми темпами с учетом сильного спроса и переноса издержек на клиентов. Темпы роста инфляции отпускных цен при этом были исторически сдержанными.