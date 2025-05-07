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Акционеры МДМГ утвердили дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на акцию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Акционеры МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") на годовом собрании утвердили дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарно компания направит на выплату дивидендов за 2024 год 1,7 млрд рублей, или более 60% консолидированной чистой прибыли группы по МСФО.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 19 мая 2025 года.

В 2024 году МДМГ уже трижды платила дивиденды: за I квартал (141 рубль на акцию, суммарно - порядка 10,6 млрд рублей), за I полугодие (22 рубля на акцию, суммарно - 1,7 млрд рублей) и за 9 месяцев (20 рублей на акцию, на сумму 1,5 млрд рублей).

Акционеры также переизбрали совет директоров в прежнем составе: Марк Курцер, Сергей Калугин, Юрий Кудимов, Татьяна Лукина, Владимир Меклер, Виталий Устименко.

"МД Медикал" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 65 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторные клиники с присутствием на территории 31 региона РФ.

По итогам 2024 года выручка МДМГ по МСФО составила 33,1 млрд рублей, увеличившись на 19,9% по сравнению с 2023 годом. Показатель EBITDA вырос на 15,9% - до 10,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 30,1% - до 10,2 млрд рублей.

Мать и дитя МДМГ
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