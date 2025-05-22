УК сети "Мать и дитя" покупает сеть клиник ГК "Эксперт" за 8,5 млрд рублей

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") приобретает 100% в капитале ООО "МЦ Эксперт", владеющего сетью клиник, входящих в федеральную сеть медицинских центров ГК "Эксперт", говорится в сообщении МДМГ.

Сумма сделки составит 8,5 млрд рублей с оплатой собственными денежными средствами МДМГ. Периметр сделки не обременен банковским финансированием, уточняет покупатель. Сделка была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

В периметр сделки войдут три госпиталя и 18 клиник в 13 городах России общей площадью 33 595 кв м. В частности, речь идет о 10 клинико-диагностических центрах, оказывающих наряду с услугами МРТ и КТ амбулаторную медицинскую помощь и консультационно-диагностические услуги по различным медицинским профилям в городах Борисоглебск, Воронеж, Калининград, Курск, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тверь, Тула и Хабаровск; восьми клиник формата диагностических центров, специализирующихся на услугах МРТ и КТ в Калининграде, Новосибирске, Перми, Шахтах, Курске и Твери; трех госпиталях, в которых дополнительно к услугам клинико-диагностических центров предоставляются услуги круглосуточного стационара и расширенной хирургии в Иркутске, Новосибирске и Перми.

Мощность клиник позволяет осуществлять более 2 млн посещений специалистов и обеспечивать 20 тыс. койко-дней в год.

Общая численность персонала клиник - 2,9 тыс. человек. Выручка клиник, входящих в периметр сделки, за 2024 год совокупно составила 6,4 млрд рублей, увеличившись на 18,5% по сравнению с 5,4 млрд рублей годом ранее.