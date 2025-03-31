Совет директоров МДМГ рекомендовал дивиденды за 2024 г. в 22 руб. на акцию

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

В случае одобрения акционерами суммарные выплаты могут составить 1,7 млрд рублей, или более 60% консолидированной чистой прибыли группы за 2024 год по МСФО.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 19 мая 2025 года.

В 2024 году МДМГ уже трижды платила дивиденды: за I квартал (141 рубль на акцию, суммарно - порядка 10,6 млрд рублей), за I полугодие (22 рубля на акцию, суммарно - 1,7 млрд рублей) и за 9 месяцев (20 рублей на акцию, на сумму 1,5 млрд рублей).

Совет директоров также утвердил список кандидатов для избрания совета на годовом собрании акционеров. Список повторяет нынешний состав совета директоров: Марк Курцер, Сергей Калугин, Юрий Кудимов, Татьяна Лукина, Владимир Меклер, Виталий Устименко.

Годовое собрание акционеров назначено на 6 мая. В нем смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре на 11 апреля 2025 года. Собрание предусматривает возможность заочного голосования, бюллетени принимаются до 3 мая.

Повестка собрания включает стандартные вопросы: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год; о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков за 2024 год; избрание совета директоров; назначение аудитора.

"МД Медикал" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 65 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 54 амбулаторные клиники с присутствием на территории 31 региона РФ.