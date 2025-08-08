TripAdvisor во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Интернет-сервис для путешественников TripAdvisor Inc. во втором квартале увеличил чистую прибыль в 1,5 раза.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2025 года составила $36 млн, или 28 центов в расчете на акцию, по сравнению с $24 млн, или 17 центов на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль выросла до 46 центов на бумагу с 39 центов.

Выручка увеличилась на 7% и достигла $529 млн.

Выручка совпала со средним прогнозом аналитиков, тогда как скорректированная прибыль предполагалась на уровне 41 цент на бумагу.

Доходы от основного направления деятельности TripAdvisor в минувшем квартале сократилась на 3% (до $242 млн). Выручка платформы резервирования мест в ресторанах The Fork повысилась на 28% (до $54 млн), онлайн-маркетплейса Viator - на 11% (до $270 млн).

Котировки акций TripAdvisor по итогам дополнительных торгов в четверг выросли на 4,4% после публикации отчетности. За последние три месяцев капитализация компании увеличилась на 7,7% (до $2,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 18,5%.