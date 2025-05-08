Рубль утром дешевеет в паре с юанем

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже утром в четверг; рубль дешевеет на фоне снижения продаж валютной выручки экспортерами в официальный выходной день в России; некоторую поддержку нацвалюте оказывают подрастающие цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 9,35 коп. - до 11,2885 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 10,66 коп. выше уровня действующего официального курса.

Цены на нефть повышаются утром в четверг, восстанавливая понесенные накануне потери. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве составила $61,29 за баррель, что на 0,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты снизились в цене на 1,66%, до $61,12 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,33%, до $58,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена опустилась на 1,73%, до $58,07 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают надежды, связанные с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем. Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что встретится с представителями КНР в Швейцарии на этой неделе. Готовность к таким переговорам подтвердили и в Пекине.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду сохранила ключевую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, как и ожидали большинство аналитиков и экономистов. В пресс-релизе по итогам майского заседания отмечается, что резкие колебания показателей внешней торговли оказали влияние на последние данные, однако они по-прежнему свидетельствуют о том, что "экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами". При этом руководство ФРС отметило возросшие риски роста безработицы и ускорения инфляции.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,032 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,7 млн баррелей, по данным Trading Economics. Тем временем товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 2 мая, выросли на 188 тыс. баррелей, дистиллятов - снизились на 1,107 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже нефть, сократились на 740 тыс. баррелей.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в процессе урегулирования украинского кризиса наступает момент, который требует решений.

На вопрос журналиста о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса, что Россия требует "слишком много" в рамках урегулирования, Трамп сказал: "Это возможно". "Вэнс, возможно, знает кое-что, потому что я пока занимался этим, но и другими вопросами", - добавил президент США.

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что инфляция в РФ за неделю с 29 апреля по 5 мая составила 0,03% после 0,11% с 22 по 28 апреля, 0,09% с 15 по 21 апреля, 0,11% с 8 по 14 апреля и 0,16% с 1 по 7 апреля. С начала месяца рост цен к 5 мая составил 0,02%, с начала года - 3,22%. Из данных за конец апреля - начало мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 мая замедлилась до 10,21% с 10,34% на 28 апреля (после также 10,34% на конец марта). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 16 мая.