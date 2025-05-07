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Вэнс не считает, что Россия не заинтересована в украинском урегулировании

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона на данный момент переговоров об урегулировании конфликта на Украине, по мнению Вашингтона, выставляет слишком много требований, но она заинтересована в его разрешении, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс на мероприятии, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности в Вашингтоне.

"Я бы не был пессимистом. Я бы не сказал, что русские не заинтересованы в том, чтобы добиться разрешения конфликта. Я бы сказал, что прямо сейчас русские выставляют определенные требования, чтобы завершить конфликт. Мы думаем, что они просят слишком многого", - сказал он.

По его словам Вашингтон старается играть "конструктивную роль" для достижения договоренностей по разрешению конфликта и хочет видеть, чтобы "Россия и Украина согласовали базовые руководящие принципы для того, чтобы сесть за стол переговоров".

Вэнс добавил, что Киев предлагал 30-дневное прекращение огня, тогда как Россия посчитала, что это не в ее "стратегических интересах", поэтому теперь "мы пытаемся выйти за пределы этой" "идеи перемирия на 30 дней, фокусируемся на том, какое будет долгосрочное решение".

Он отметил, что между Украиной и Россией "много ненависти".

Вэнс заявил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, продолжение этого конфликта будет иметь негативные последствия как для США и Европы, так и для Украины и России.

Дональд Трамп США Украина Джей Ди Вэнс
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