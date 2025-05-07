Трамп заявил о приближении момента, когда нужно принимать решения по Украине

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования украинского кризиса приближается момент, который требует решений.

"Мы подходим к моменту, когда нужно будет принимать решения", - сказал он журналистам в Белом доме.

На вопрос журналиста о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса, что Россия требует "слишком много" в рамках урегулирования, Трамп сказал: "Это возможно".

"Вэнс, возможно, знает кое-что, потому что я пока занимался этим, но и другими вопросами", - добавил президент США.

Вэнс заявил на мероприятии в Вашингтоне 7 мая, что считает, что российская сторона все же заинтересована в разрешении конфликта, хотя и выдвигает слишком большие требования. По его словам, в руководстве США хотят, чтобы Россия и Украина согласовали базовые принципы и все же сели за стол переговоров.