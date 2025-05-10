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Цивилев сообщил, что компании КНР обсуждают участие в новых СПГ-проектах НОВАТЭКа

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Китайские компании обсуждают участие в новых проектах "НОВАТЭКа" в области сжиженного природного газа, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

На вопрос, проявляет ли Китай интерес войти в новые СПГ-проекты "НОВАТЭКа" он ответил: "Обсуждается между китайскими компаниями и "НОВАТЭКом". Процесс находится в стадии обсуждения".

Китай является крупнейшим импортером газа в мире и крупнейшим покупателем СПГ. В 2024 году страна закупила 76 млн тонн СПГ.

В РоссииЦивилев заявил об обсуждении вхождения Китая в СПГ-проекты в РФ на саммите в КремлеЧитать подробнее

Согласно Энергостратегии РФ, одобренной в середине апреля, производство СПГ в России предполагается увеличить с 32,3 млн тонн в 2023 году до 90-105 млн тонн в 2030 году, до 110-130 млн тонн в 2036 году и до 110-175 млн тонн в 2050 году.

В частности, для достижения уровня производства 100 млн тонн к 2030 году предполагается достроить "Арктик СПГ 2" (19,8 млн т) и проект в Усть-Луге (13,2 млн т), построить "Обский СПГ" (4,8 млн т), "Мурманский СПГ" (20,4 млн т) и "Арктик СПГ 1" (19,8 млн т) в дополнение к действующим "Сахалин-2" (9,6 млн т), "Ямал СПГ" (17,4 млн т).

Китайская CNPC и китайский Silk Road Fund (SRF) владеют 20% и 9,9% в проекте "Ямал СПГ", китайским CNPC и CNOOC принадлежит по 10% проекта "Арктик СПГ 2", который находится под санкциями США.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил, что РФ приглашает китайские компании в строящийся проект в Усть-Луге в качестве инвесторов и подрядчиков.

Китай НОВАТЭК Сергей Цивилев СПГ
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