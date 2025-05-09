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Среднесуточный объем импорта нефти Китаем в апреле снизился к марту на 3%

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле импортировал в среднем 11,695 млн баррелей нефти в сутки (б/с), свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления КНР.

Показатель на 3,4% меньше аналогичного за март, когда уровень поставок достиг полуторалетнего максимума. При этом он на 7,5% выше того, что был зафиксирован в апреле прошлого года.

В абсолютном выражении КНР в прошлом месяце импортировала 48,06 млн тонн нефти (на сумму $25,28 млрд) против 51,41 млн тонн в марте и 44,72 млн тонн в апреле-2024.

Всего за первые четыре месяца 2025 года Китай импортировал чуть больше 183 млн тонн нефти (соответствует 11,13 млн б/с), что на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Затраты на нефть снизились на 8,5%: со $109,63 млрд до $100,36 млрд.

Поставки нефтепродуктов в КНР в апреле составили 3,57 млн тонн на сумму почти $2,1 млрд. Объем импорта оказался на 17% больше показателя марта, но более чем на треть меньше уровня аналогичного месяца прошлого года. Совокупно в январе-апреле Пекин приобрел 12,92 млн тонн нефтепродуктов, что на 25,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

нефть Китай
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