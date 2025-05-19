Китай предложил увеличить поставки нефти из России через Казахстан на 2,5 млн т/г

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Китай предложил России увеличить поставки нефти через Казахстан на 2,5 млн тонн в год, Россия готова, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, комментируя одобренный правительством России протокол о внесении изменений в межправсоглашение.

"Это предложение китайской стороны, и мы готовы обеспечить такие поставки, но для этого надо провести определенные технологические решения", - сказал Новак, уточнив, что речь идет о поставках российской нефти через Казахстан.

Он отметил также, что "должны быть в сфере трубопроводного транспорта проведены определенные мероприятия, сейчас над этим идет работа".

Новак сказал также, что продолжаются переговоры о вхождении китайских компаний в нефтегазовые добычные проекты в России. "Недавно состоялась встреча, мы это обсуждали, будут продолжены переговоры, идут переговоры по всем коммерческим отношениям, постоянные контакты между компаниями. Надеюсь, будут достигнуты дополнительные договоренности", - сказал вице-премьер.

Новак сообщил также, что после переговоров президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина даны поручения относительно контракта на поставку газа в Сербию (он заканчивается в мае - ИФ): "Даны поручения, "Газпром" занимается".

В начале мая правительство одобрило текст протокола, предварительно проработанного с китайской стороной, о внесении изменений в межправительственное соглашение между Россией и Китаем о расширении сотрудничества в сфере торговли нефтью от 22 марта 2013 года.

По соглашению, приоритетным направлением поставок является нефтепровод Сковородино-Мохэ, и сейчас, согласно документу, стороны могут определить иные направления поставок сверх этих объемов, в объеме 7-10 млн т в течение 5-10 лет, начиная с января 2014 года, для снабжения НПЗ, расположенных в западной части Китая.

Протокол предполагает увеличение объемов до 7-12,5 млн т и увеличение сроков поставки до 5-20 лет, то есть, до 2034 года.