Союзроссахар не видит рисков для обеспечения России сахаром в 2025 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) не видит рисков для обеспечения России и стран ЕАЭС сахаром в 2025 году из-за того, что часть посевов сахарной свеклы повреждена возвратными заморозками.

"Никаких рисков для обеспечения России и стран ЕАЭС свекловичным сахаром в текущем году нет. При благоприятных погодных условиях мы ожидаем достойного урожая сахарной свеклы по итогам года, которого хватит для обеспечения внутренних потребностей и выполнения экспортных обязательств", - заявил журналистам председатель правления союза Андрей Бодин.

По его словам, ежегодно часть посевных площадей сахарной свеклы пересевается, для этого заранее формируется резерв семян. "Этот год не стал исключением. В связи с весенними заморозками в ряде регионов часть посевов будет пересеяна. Семена у аграриев есть, поэтому текущая ситуация не вызывает опасений", - сказал он.

По данным Союзроссахара, заморозки, которые в конце апреля - начале мая наблюдались в ряде регионов, коснулись посевов сахарной свеклы на площади более 120 тысяч га. В наибольшей степени пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях. По предварительным оценкам, площадь пересева сахарной свеклы может составить более 75 тысяч га.

По оперативным данным на 5 мая, сев сахарной свеклы проведен на площади 1 009 850 га. В Южном и Северо-Кавказском округах сев завершен, за исключением Карачаево-Черкесии. В Центральном округе свекла посеяна на 594,9 тысячи га (531,2 тысячи га в 2024 году). В Поволжье сев проведен на 56,8% площадей (на 130,3 тысячи га). Начался сев сахарной свеклы в Сибирском федеральном округе, пока засеяно 0,22 тысячи га.