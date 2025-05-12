Поиск

Союзроссахар не видит рисков для обеспечения России сахаром в 2025 году

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Союз сахаропроизводителей России (Союзроссахар) не видит рисков для обеспечения России и стран ЕАЭС сахаром в 2025 году из-за того, что часть посевов сахарной свеклы повреждена возвратными заморозками.

"Никаких рисков для обеспечения России и стран ЕАЭС свекловичным сахаром в текущем году нет. При благоприятных погодных условиях мы ожидаем достойного урожая сахарной свеклы по итогам года, которого хватит для обеспечения внутренних потребностей и выполнения экспортных обязательств", - заявил журналистам председатель правления союза Андрей Бодин.

По его словам, ежегодно часть посевных площадей сахарной свеклы пересевается, для этого заранее формируется резерв семян. "Этот год не стал исключением. В связи с весенними заморозками в ряде регионов часть посевов будет пересеяна. Семена у аграриев есть, поэтому текущая ситуация не вызывает опасений", - сказал он.

По данным Союзроссахара, заморозки, которые в конце апреля - начале мая наблюдались в ряде регионов, коснулись посевов сахарной свеклы на площади более 120 тысяч га. В наибольшей степени пострадали посевы в Белгородской и Липецкой областях. По предварительным оценкам, площадь пересева сахарной свеклы может составить более 75 тысяч га.

По оперативным данным на 5 мая, сев сахарной свеклы проведен на площади 1 009 850 га. В Южном и Северо-Кавказском округах сев завершен, за исключением Карачаево-Черкесии. В Центральном округе свекла посеяна на 594,9 тысячи га (531,2 тысячи га в 2024 году). В Поволжье сев проведен на 56,8% площадей (на 130,3 тысячи га). Начался сев сахарной свеклы в Сибирском федеральном округе, пока засеяно 0,22 тысячи га.

Андрей Бодин ЕАЭС Союзроссахар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Банк России ждет снижения годовой инфляции на конец июня до 10,1%

Швейцарскую и австралийскую IT-компании оштрафовали за несоблюдение законодательства РФ

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

WSJ сообщила о планах Apple поднять цены на iPhone вне зависимости от пошлин

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Huawei 19 мая представит ПК на своей операционной системе HarmonyOS

Правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету 2025 года

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

Сезонные тарифы за проезд по "дачным" направлениям на М-11 повышены с 12 мая

ВТБ отменил комиссии для застройщиков по льготной ипотеке

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });