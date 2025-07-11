"Агрокомплекс Ткачева" ждет снижения урожайности сахарной свеклы из-за засухи и жары

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева", один из крупнейших агрохолдингов России, прогнозирует в 2025 году сокращение урожайности сахарной свеклы на фоне дефицита осадков и наступившей жаркой погоды на юге России, сообщил "Интерфаксу" директор по растениеводству агрохолдинга Савва Шевель.

"В этом году сахарная свекла в хозяйствах "Агрокомплекса" была посеяна на площади 45 тысяч га, что на 5 тысяч га меньше, чем в прошлом году. В связи с низкими запасами влаги в почве с весны - неравномерным выпадением осадков, дефицитом осадков в северной зоне Краснодарского края в апреле-мае, видим слабый прирост массы корнеплодов", - объяснил Шевель.

Он подчеркнул, что на состоянии агрокультуры также отрицательно сказывается наступившая жара.

"Поэтому пока прогнозируем снижение урожайности. По началу уборки ориентировались на 1 августа. Но будем отклоняться по срокам в зависимости от урожайности. В некоторых зонах будем ждать, когда корнеплоды наберут массу", - добавил руководитель.

В 2024 году из-за продолжительной засухи валовой сбор сахарной свеклы в агрохолдинге снизился на 35% к уровню 2023 года и составил 1,5 млн тонн. Урожайность сельхозкультуры снизилась на 20% и составила 310,6 центнера с гектара. При этом отмечался достаточно высокий показатель дигестии (сахаристости) - на уровне 18,5%.

Производство сахара в агрохолдинге снизилось на 26% и составило 323,4 тысячи тонн.

"Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева" принадлежит бывшему главе Минсельхоза Александру Ткачеву, объединяет около 30 сельхозпредприятий в Краснодарском крае, Ростовской области и на Ставрополье. Основные направления деятельности - животноводство, растениеводство, переработка сельхозпродукции, производство продуктов питания, розничная торговля. Фирменная торговая сеть представлена 590 магазинами в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и Москве.

Компания является одним из крупнейших владельцев сельхозземель в России.

Агрохолдинг, по его собственным данным, занимает 5-е место по объемам производства сахара в России.