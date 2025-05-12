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Заморозки ударили по посевам сахарной свеклы в РФ на 120 тыс. га

Заморозки ударили по посевам сахарной свеклы в РФ на 120 тыс. га

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Заморозки, которые в конце апреля - начале мая наблюдались в ряде регионов Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов, "ударили" по посевам сахарной свеклы на площади более 120 тыс. га, сообщает Союзроссахар.

"В дальнейшем это может негативно отразиться на развитии растений и урожае. В наибольшей степени пострадали посевы сахарной свеклы в Белгородской и Липецкой областях. По предварительным оценкам, площадь пересева сахарной свеклы может составить более 75 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тому же возвратные заморозки и появление кратковременного снежного покрова существенно снизили темпы посевных работ.

По оперативным данным на 5 мая, сев сахарной свеклы проведен на площади 1 млн 009,85 тыс. га. В Южном и Северо-Кавказском округах сев завершен, за исключением Карачаево-Черкесии. В Центральном округе свекла посеяна на 594,9 тыс. га (531,2 тыс. га в 2024 году). В Поволжье сев проведен на 56,8% площадей (на 130,3 тыс. га).

Начался сев сахарной свеклы в Сибирском федеральном округе, пока засеяно 0,22 тыс. га.

Как сообщалось, в Воронежской области, где на пониженных участках температура воздуха и почвы местами опускалась до минус 8-10 градусов, пострадало более 30 тыс. га, особенно серьезно - площади под озимыми культурами и сахарной свеклой.

Союзроссахар
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