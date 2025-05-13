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Цена Brent стабилизировались у $64,8 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались во вторник после уверенного подъема днем ранее вслед за объявлением Вашингтоном и Пекином о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней.

США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая, сообщил Белый дом.

К 8:10 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,14 (0,22%) до $64,82 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $1,05 (1,64%), до $64,96 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,08 (0,13%), до $61,87 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,93 (1,52%), до $61,95 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в понедельник на максимумах за две недели.

"Американские пошлины останутся в центре внимания инвесторов, и соглашения США с другими крупными торговыми партнерами могут улучшить настрой инвесторов, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Кроме того, в фокусе рынка на этой неделе будет визит президента США Дональда Трампа на Ближний Восток в контексте обсуждения политики в сфере добычи нефти, а также потенциальных соглашений по Газе и Украине".

Brent WTI США Китай Украина Ближний Восток
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