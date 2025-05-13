Brent подорожала до $65,49 за баррель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти начали умеренно расти днем во вторник.

К 14:03 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,82%), до $65,49 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,57 (0,92%), до $62,52 за баррель.

Накануне обе марки завершили торги на максимумах за две недели на новости, что США опустят пошлины на большинство китайских товаров до 30%, а Пекин снизит пошлины на американские товары до 10%. Изменения вступят в силу 14 мая, сообщил Белый дом.

Во вторник инвесторы следят за визитом президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. Ожидается, что американский лидер встретится с наследным принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. В рамках ближневосточного турне Трамп также посетит Катар и ОАЭ.

"Макроэкономические прогнозы быстро улучшились, - сказал Оле Хвалбю из SEB. - Внимание рынка снова переключается с деэскалации в торговых отношениях США и Китая к фундаментальным рыночным факторам и геополитическим событиям на Ближнем Востоке".