Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал переговоры с представителями Китая в Швейцарии, состоявшиеся в минувшие выходные, "продуктивными". Он отметил "существенный прогресс", достигнутый сторонами, и пообещал сообщить детали в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве составляет $64,33 за баррель, что на $0,42 (0,66%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $1,07 (1,7%) до $63,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,47 (0,77%) до $61,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $1,11 (1,85%) до $61,02 за баррель.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что два дня переговоров с Китаем "были очень конструктивными". "Важно понимать, насколько быстро мы смогли достичь соглашения, и это показывает, что расхождения между нами, возможно, были не столь серьезными, как можно было подумать", - отметил он.

Китайская делегация описала прошедшие переговоры, как "открытый, глубокий и конструктивный диалог", также пообещав обнародовать детали в понедельник, сообщает Market Watch.

"Нам еще предстоит выяснить, будет ли проблема пошлин решена по существу и до какой степени ослабнет напряженность, - отмечает аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь. - До тех пор, пока мы не увидим реальных позитивных сдвигов в макроэкономике, фундаментальных для рынка факторах или в геополитике, потенциал подъема цен на нефть остается ограниченным".

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.