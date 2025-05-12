Поиск

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник благодаря надеждам на продвижение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Министр финансов США Скотт Бессент назвал переговоры с представителями Китая в Швейцарии, состоявшиеся в минувшие выходные, "продуктивными". Он отметил "существенный прогресс", достигнутый сторонами, и пообещал сообщить детали в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по Москве составляет $64,33 за баррель, что на $0,42 (0,66%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты выросли в цене на $1,07 (1,7%) до $63,91 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,47 (0,77%) до $61,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов поднялась на $1,11 (1,85%) до $61,02 за баррель.

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что два дня переговоров с Китаем "были очень конструктивными". "Важно понимать, насколько быстро мы смогли достичь соглашения, и это показывает, что расхождения между нами, возможно, были не столь серьезными, как можно было подумать", - отметил он.

Китайская делегация описала прошедшие переговоры, как "открытый, глубокий и конструктивный диалог", также пообещав обнародовать детали в понедельник, сообщает Market Watch.

"Нам еще предстоит выяснить, будет ли проблема пошлин решена по существу и до какой степени ослабнет напряженность, - отмечает аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь. - До тех пор, пока мы не увидим реальных позитивных сдвигов в макроэкономике, фундаментальных для рынка факторах или в геополитике, потенциал подъема цен на нефть остается ограниченным".

По итогам прошлой недели как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Dow Jones и S&P завершили торги в пятницу снижением, Nasdaq почти не изменился

РФ и Вьетнам будут продвигать новые нефтегазовые проекты

Bloomberg сообщил, что Венгрия настроена против идеи ЕС о санкциях против Litasco

Nord Stream 2 AG заключила мировое соглашение с кредиторами

Новак отметил подвижки по "Силе Сибири 2"

ABB получила разрешение властей на продажу российского бизнеса

ABB получила разрешение властей на продажу российского бизнеса

Новак сообщил об интересе китайских компаний к вхождению в СПГ-проект в Усть-Луге

РФ и КНР подписали обновленное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса на российский рынок

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6358 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне186 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });