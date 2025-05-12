Bayer сократит более 200 сотрудников германского сегмента средств защиты растений

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Германская фармацевтическая и химическая Bayer планирует сократить более 200 сотрудников в рамках реструктуризации сегмента средств защиты растений в Германии, сообщила компания.

В частности, Bayer прекратит выпуск действующих веществ для средств защиты растений на площадке в Дормагене, где работают около 1,2 тысячи человек. В результате будут сокращены 200 из них.

Компания также сократит производственную активность на площадке во Франкфурте-на-Майне, где выпускаются действующие вещества и готовая продукция. Часть этих операций она продаст, часть - перенесет на другие существующие площадки. Во Франкфурте работают порядка 500 человек, однако Bayer не намерена увольнять всех.

Производственный совет Bayer и профсоюз работников химической промышленности IGBCE выступили против планов компании.