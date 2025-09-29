В фармацевтической GSK в январе сменится руководитель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Европейская фармацевтическая компания GSK объявила о назначении Люка Милса новым главным исполнительным директором. Он вступит в должность 1 января 2026 года.

Сейчас Милс занимает пост главного коммерческого директора. Ранее он работал в таких крупных фармкомпаниях, как AstraZeneca, Roche и Sanofi.

На посту CEO он сменит Эмму Уолмсли, которая возглавляет компанию с марта 2017 года.

Базовая зарплата Милса составит 1,375 млн фунтов ($1,85 млн). Его максимальный годовой бонус - 5,5 млн фунтов, а вознаграждение в виде акций, которыми он сможет воспользоваться только спустя несколько лет при условии достижения определенных показателей, будет примерно в восемь раз превышать базовую зарплату.

Капитализация GSK с начала 2025 года выросла на 10,4%, до 59,8 млрд фунтов.