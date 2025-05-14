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SpaceX наметила испытательный пуск лунной ракеты и корабля Starship на 22 мая

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Девятый по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых компанией SpaceX для пилотируемых полетов на Луну, планируется на 22 мая по московскому времени, сообщило издание Aviation Week.

Запуск проведут со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас 21 мая в 19:30 по времени Восточного побережья США (22 мая в 02:30 по Москве).

Предполагается, что корабль за час сделает один виток вокруг Земли и затем сойдет с орбиты и совершит посадку обратно на стартовый комплекс, на котором он будет схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla, либо совершит мягкое приводнение в Индийском океане.

Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен будет сесть на стартовую площадку после отделения от верхней ступени.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась восемь раз, из которых четыре были успешными.

Последний испытательный полет в начале марта закончился неудачей. Примерно через 10 минут после старта с кораблем была потеряна связь. Прекратили поступать данные телеметрии. Корабль из-за отказа двигателей начал терять высоту и упал в океан. Носитель Super Heavy после отделения от корабля успешно сел обратно на стартовый комплекс, где был схвачен руками-манипуляторами системы Mechazilla.

NASA SpaceX Starship США Техас Луна Super Heavy
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