Тестовый запуск лунной ракеты Starship закончился неудачей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, закончился неудачей, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Примерно через 10 минут после старта с кораблем была потеряна связь. Прекратили поступать данные телеметрии. Корабль из-за отказа двигателей начал терять высоту.

Носитель Super Heavy после отделения от корабля успешно сел обратно на стартовый комплекс, где был схвачен руками-манипуляторами системы Mechazilla.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в четверг в 18:34 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:34 по Москве).

Ранее ракета уже запускалась семь раз. Четыре полета в прошлом году были успешными.

Предыдущий полет, который был осуществлен 17 января, также закончился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту. Starship взорвался после отделения носителя.