Поиск

Тестовый запуск лунной ракеты Starship закончился неудачей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, закончился неудачей, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Примерно через 10 минут после старта с кораблем была потеряна связь. Прекратили поступать данные телеметрии. Корабль из-за отказа двигателей начал терять высоту.

Носитель Super Heavy после отделения от корабля успешно сел обратно на стартовый комплекс, где был схвачен руками-манипуляторами системы Mechazilla.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в четверг в 18:34 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:34 по Москве).

Ранее ракета уже запускалась семь раз. Четыре полета в прошлом году были успешными.

Предыдущий полет, который был осуществлен 17 января, также закончился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту. Starship взорвался после отделения носителя.

Starship SpaceX США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Самая большая в мире ракета стартовала в новый тестовый полет

Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары

Трамп разрешил Мексике до 2 апреля не платить пошлины на товары

Спикер Европарламента приветствовала ускорение расходов на оборону

Спикер Европарламента приветствовала ускорение расходов на оборону

Число увольнений в компаниях США в феврале достигло максимума с 2020 года

Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС готовы отпустить заложников лишь при бессрочном перемирии

В ХАМАС готовы отпустить заложников лишь при бессрочном перемирии

Польша призвала увеличить контингент НАТО на границе с Белоруссией и Россией

Котировки Brent откатились к уровню закрытия торгов среды - $69,3 за баррель

Котировки Brent откатились к уровню закрытия торгов среды - $69,3 за баррель

Подразделение Alibaba выпустило ИИ-модель, сопоставимую с разработкой DeepSeek

Военная операция на Украине

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт

Москва сочтет размещение миротворцев на Украине вовлечением НАТО в конфликт
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5957 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе355 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });