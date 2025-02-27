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Тестовый запуск американской лунной ракеты Starship перенесли на 4 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Восьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, будет проведен 4 марта по московскому времени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в понедельник в 18:30 по времени Восточного побережья США (во вторник в 2:30 по Москве).

Ранее запуск был назначен на 1 марта.

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Корабль в ходе полета, который продлится около часа, должен будет вывести на орбиту четыре имитатора мини-спутников Starlink.

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты совершит посадку обратно на стартовый комплекс, где он будет схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla.

Носитель Super Heavy также должен будет совершить посадку обратно на стартовую площадку после отделения от верхней ступени.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась семь раз. Четыре полета в прошлом году были успешными.

Последний полет, который был осуществлен 17 января, закончился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту. Starship разрушился во время взлета.

SpaceX Starship США Луна
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