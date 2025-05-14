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"Новапорт" до 2030 года вложит 70 млрд рублей в реконструкцию терминалов аэропортов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Холдинг "Новапорт" планирует в ближайшие годы направить порядка 70 млрд рублей на реконструкцию собственных аэровокзальных комплексов, сообщил генеральный директор холдинга Евгений Янкилевич журналистам.

Это текущие планы компании, рассчитанные до 2030 года, уточнил он.

В настоящее время компания ведет активное строительство терминальных комплексов в Барнауле и Мурманске. "Я думаю, что мы в третьем квартале этого года будем вводить эти терминалы в эксплуатацию", - добавил Янкилевич.

14 мая генеральный директор компании принял участие в торжественном запуске терминала внутренних воздушных линий в аэропорту Минеральных Вод. Его строили около года, а общая стоимость проекта достигла 15 млрд рублей.

Как ранее сообщал генеральный директор аэропорта Роман Чуев, с вводом этого терминала пропускная способность аэропорта составит 3,12 тыс. пассажиров в час (в настоящее время он обслуживает до 2 тыс. пассажиров в час).

"По итогам 2025 года мы надеемся сохранить пассажиропоток прошлого года - 5 млн человек. Это тоже достижение, и, может быть, мы чуть-чуть его увеличим", - добавил Янкилевич.

Ранее замгендиректора компании по развитию аэродромной инфраструктуры Дмитрий Рыжов сообщал, что "Новапорт" инвестирует в строительство и реконструкцию девяти терминалов общей площадью 100 тысяч кв. м в аэропортах Мурманска, Астрахани, Минвод, Тюмени, Салехарда, Магнитогорска, Барнаула, Читы и Улан-Удэ.

"Новапорт" - российская аэропортовая сеть, под управлением которой находятся 26 региональных аэропортов. Общий трафик 22 из них (еще 4 находятся в совместном управлении с "Аэропортами регионов") в 2024 году составил 35,6 млн человек (+4,5%).

Новапорт Дмитрий Рыжов Евгений Янкилевич Минеральные Воды
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