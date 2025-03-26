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Троценко заверил, что "Новапорт" завершит начатые проекты в срок

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Новапорт" не планирует отказываться от реализации уже начатых проектов в аэропортовой сфере, несмотря на высокие ставки финансирования, но инвестиции в новые проекты будут приостановлены, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Международного арктического форума основатель холдинга Роман Троценко.

"Все подписанные проекты будут выполнены в срок. Новыми заниматься сейчас с такими ставками, к сожалению, возможности нет. Поэтому там, где мы на себя обязательства по срокам взяли, мы их выполним", - сказал он.

18 марта Троценко сообщал о приостановке инвестиций в новые проекты в периметре своих бизнес-активов, в том числе в химии, транспорте и добыче полезных ископаемых. Их реализация отложена "до тех времен, когда заимствования будут более доступны", пояснял он.

"Новапорт" в 2025-2030 годах планирует инвестировать в строительство и реконструкцию региональных аэропортов около 67 млрд рублей, говорил в мае 2024 года замгендиректора компании по развитию аэродромной инфраструктуры Дмитрий Рыжов. Среди проектов он называл девять терминалов общей площадью 100 тысяч кв. м в аэропортах Мурманска, Астрахани, Минвод, Тюмени, Салехарда, Магнитогорска, Барнаула, Читы и Улан-Удэ.

Под управлением "Новапорта" находятся 26 региональных аэропортов, включая терминалы в Новосибирске, Челябинске, Волгограде, Томске, Астрахани, Чите, Тюмени, Перми, Мурманске. Общий трафик 22 из них (еще 4 находятся в совместном управлении с "Аэропортами регионов") в 2024 году составил 35,6 млн человек (+4,5%).

Новапорт Роман Троценко Дмитрий Рыжов
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